Червоний Хрест відправив на окупований Донбас 200 тонн продуктів
Укрінформ
Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на тимчасово окуповану територію Донбасу 11 вантажівок гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
“Учора через КПВВ “Новотроїцьке” до тимчасово окупованої території України проїхали 11 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для мешканців тимчасово окупованої території Донбасу направлено продуктові набори загальною вагою 200 тонн.
Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого МКЧХ направив на тимчасово окуповану територію Донбасу 5 вантажівок із гуманітарною допомогою загальною вагою 100 тонн.