СБУ спіймала агента "ЛНР", який шпигував за українськими військовими

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента незаконних збройних формувань, який передавав розвідувальну інформацію представникам так званої “МДБ ЛНР”.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що колишній працівник органів МВС, мешканець тимчасово окупованого Луганська, був завербований так званою “МДБ ЛНР”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для виконання завдання кураторів він прибув на підконтрольну українській владі територію, де збирав відомості про дислокацію і переміщення підрозділів, залучених до проведення антитерористичної операції.

Інформатор переховувався у різних населених пунктах України.

Співробітники СБУ задокументували факти протиправної діяльності фігуранта справи. Після цього він був оголошений у загальнодержавний розшук.

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Правоохоронці затримали інформатора за місцем тимчасового проживання у Києві. Затриманого буде доправлено до суду для розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зазначили в пресцентрі.

Фото: ssu.gov.ua