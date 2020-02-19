Хомчак перебуває на місці ескалації на Донбасі

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак перебуває на Донбасі, де напередодні відбулася атака збройних формувань Російської Федерації на позиції українських військових.

Про це журналістів після засідання Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки поінформував міністр оборони Андрій Загороднюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз начальник Генштабу перебуває на місці подій. Він приїде і конкретно розкаже все. Представники Міністерства оборони, які сьогодні говорили з комітетом, безпосередньо на місці не були. Але зараз там знаходяться наші представники - і ми почуємо від них всі деталі», - сказав Загороднюк.

Він підкреслив, що наразі ситуація абсолютно контрольована. «Вона була контрольована навіть під час бою, ми контролюємо лінію, контролюємо ситуацію, тому приводів для паніки чи питань немає», - додав Загороднюк.

Як повідомляв Укрінформ, зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, хутір Вільний.

Окупанти обстрілювали українських військових із забороненого Мінськими угодами озброєння: мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування.