Пункт пропуску "Мар'їнка" знову працює
Укрінформ
Поновив роботу пункту пропуску "Мар'їнка" в зоні ООС.
Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.
"Роботу КПВВ "Мар'їнка" відновлено, вчора завершились всі електровідновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.
Наразі КПВВ на лінії розмежування в районі проведення ООС функціонують у штатному режимі за зимовим графіком.
Як повідомлялося, у зв’язку з оновленням системи електромереж 18 лютого роботу КПВВ "Мар’їнка" призупиняли.
Фото: МВС України, Фейсбук