Пункт пропуску "Мар'їнка" знову працює

Поновив роботу пункту пропуску "Мар'їнка" в зоні ООС.

Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.

"Роботу КПВВ "Мар'їнка" відновлено, вчора завершились всі електровідновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Наразі КПВВ на лінії розмежування в районі проведення ООС функціонують у штатному режимі за зимовим графіком.

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Як повідомлялося, у зв’язку з оновленням системи електромереж 18 лютого роботу КПВВ "Мар’їнка" призупиняли.

Фото: МВС України, Фейсбук