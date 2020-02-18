Учасники боїв за Дебальцеве вшанували пам'ять побратимів

У Києві пройшла зустріч ветеранів і чинних військовослужбовців 128 ОГШБр, що брали участь в обороні Дебальцівського плацдарму.

Про це інформує пресслужба Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО у Facebook.

"Ветерани 128-ої бригади, учасники бойових дій на Дебальцівському плацдармі зустрілися згадати події зими 2014-2015 років. Організували та провели зустріч ті, хто 5 років тому опинився в епіцентрі подій – 128-а бригада Закарпатський легіон", - йдеться у повідомленні.

Зустріч військовослужбовців 128-ї ОГШБр / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Розпочалася зустріч з ушанування загиблих героїв хвилиною мовчання і словами вдячності воїнам, волонтерам та тим, хто чекав їх з війни.

"Ми з вами воювали не лише за цілісність країни, а й за зміни в державі. З 2014 року ми пишемо нову історію України, і битва під Дебальцевим - це одна зі сторінок історії, яку написали ви. Щиро сподіваюсь, що наступне зібрання проходитиме вже в нашому, українському, Дебальцеві", - виступив зі словами подяки заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО Олександр Терещенко.

Під час зустрічі відбулося вручення відзнаки командира бригади "Срібний Едельвейс". Нагрудним знаком були нагороджені 32 ветерани, з яких 8 - посмертно.

Захід пройшов у столичному Veteran Hub.

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У Національному музеї історії України у Другій світовій війні відбувся захід до 5-ї річниці виведення ЗСУ з Дебальцівського плацдарму.

"У просторі музейного проєкту "Український Схід" традиційно згадували про ті бої та вшановували полеглих. У ході пам’ятного заходу відвідувачам було презентовано частину експозиції, присвяченої Дебальцевому", - йдеться у повідомленні.

Під час заходу відбувся кінопоказ документальної стрічки "Перехрестя Балу" режисера Євгенія Коваленка.

Як повідомлялось, 18 лютого 2020 року минає п’ять років від часу зимової кампанії 2014-2015 років на Дебальцівському плацдармі та виходу українських військ із Дебальцевого.