У спільних патрулях на Донбасі не буде людей з автоматами — Данілов

У спільні патрулі у разі виборів на Донбасі не допустять людей з автоматами — це мають бути саме представники територіальних громад.

Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, відповідаючи на запитання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щоб ви розуміли, мова йде про представників громад, які мешкають на тій території (у складі патрулів — ред.). Це не військові, це не озброєні люди, - це представники тих територіальних громад, які знаходяться на тій території. Якщо хтось вважає, що це будуть люди з автоматами з їхнього боку, - то це не відповідає дійсності. Сила буде тільки з боку України. Під наш контроль, спільно з ОБСЄ або з іншою визначеною структурою”, - сказав Данілов.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський під час виступу на "Українському ланчі" в Мюнхені заявив, що ситуацію на Донбасі у разі підготовки місцевих виборів можуть контролювати спільні патрулі українського МВС, представників тимчасово окупованих територій та ОБСЄ.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що до спільних патрулів у разі виборів на Донбасі не будуть допущені люди, дотичні до злочинів.

Як заявив секретар РНБО, ті сили, які не зацікавлені у Нормандському форматі для припинення війни на території Донецької і Луганської областей, постійно вчиняють дії на кшталт атаки на підрозділи Об’єднаних сил, що сталася вранці 18 лютого.

“Не всі мають бажання і розуміння, що нам потрібен Нормандський формат, щоб ми припинили війну, яка є у нас на території Донецької і Луганської областей. Я не можу сказати, що всі в цьому зацікавлені. І ті сили, які не зацікавлені, вони постійно роблять певного роду провокації, як така, що відбулася сьогодні”, - сказав Данілов.