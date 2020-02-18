Штаб ООС просить журналістів не поширювати чутки про наступ окупантів

Командування Об'єднаних сил просить ЗМІ не поширювати недостовірну інформацію щодо спроби російських окупаційних військ здійснити наступ у зоні проведення ООС.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

“У зв’язку з поширенням в інформаційному просторі великої кількості неповністю достовірних повідомлень щодо спроби противника прориву лінії розмежування та атаки на позицію українських захисників, просимо засоби масової інформації користуватися лише перевіреною та офіційною інформацією, яка надходить від Командування операції Об’єднаних сил”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, зранку 18 лютого, збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Внаслідок бою один український військовий загинув, четверо поранені. Позиції українських захисників не втрачені, наголосили в ООС.

У свою чергу, деякі ЗМІ повідомили про втрату двох опорних пунктів біля Золотого.