Зеленський: Наступ окупантів - це спроба зірвати мирний процес на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський назвав ранковий наступ окупантів в зоні проведення ООС цинічною провокацією та спробою зірвати мирний процес на Донбасі.

Про це глава держави написав у Facebook.

“Це не просто цинічна провокація, метою якої є натиснути на дебальцівську рану, яка ніколи не загоїться повністю. Це – спроба зірвати мирний процес на Донбасі, який почав просуватися хоч і невеликими, але невпинними кроками”, - переконаний Зеленський.

Він нагадав, що сьогодні зранку, у п’яту річницю Дебальцівської трагедії, бойовики та окупанти в зоні ООС влаштували “цинічну провокацію” й атакували позиції Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Президент підкреслив, що обстріли велися зі зброї, забороненої Мінськими угодами.

Водночас глава держави заявив, що воїни Збройних Сил України дали гідну відсіч агресору, проте з нашого боку є втрати. За його словами, станом на зараз бій завершено.

“Збираємо сьогодні засідання РНБО. Будемо обговорювати й ухвалювати рішення про подальші кроки. Наш курс на завершення війни та відданість міжнародним домовленостям залишається незмінним – так само, як і наша рішучість дати відсіч будь-яким проявам збройної агресії проти України”, - наголосив він.

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Раніше штаб ООС повідомив, що у вівторок зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Один український військовий загинув, четверо поранені.

Фото: пресслужба Президента