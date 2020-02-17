Під Станицею знайшли заряд РПГ, який має на озброєнні лише армія Росії

Під Станицею знайшли заряд РПГ, який має на озброєнні лише армія Росії

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Укрінформ
На Луганщині задокументували черговий факт постачання Росією озброєння підконтрольним їй незаконним збройним формуванням на окупованій території Донбасу.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області.

«Під час робіт з розмінування поблизу ділянки розведення військ в районі смт Станиця Луганська виявлено військовий засіб ураження виробництва Російської Федерації 2003 року – термобаричний заряд ТБГ-7В від РПГ-7В. Вказаний боєприпас не виготовляється в Україні, не перебуває на озброєнні Збройних сил України і використовується виключно армією РФ», - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, засоби ураження такого типу застосовуються представниками незаконних збройних формувань, контрольованих РФ, і окупаційної адміністрації РФ у Луганській області для здійснення військової агресії проти Збройних сил України.

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Здобуті речові докази долучені до матеріалів кримінального провадження за ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни), ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. У подальшому вони передаватимуться до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду з метою доведення причетності РФ у збройному конфлікті на території нашої держави.

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