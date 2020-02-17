Під Станицею знайшли заряд РПГ, який має на озброєнні лише армія Росії

На Луганщині задокументували черговий факт постачання Росією озброєння підконтрольним їй незаконним збройним формуванням на окупованій території Донбасу.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області.

«Під час робіт з розмінування поблизу ділянки розведення військ в районі смт Станиця Луганська виявлено військовий засіб ураження виробництва Російської Федерації 2003 року – термобаричний заряд ТБГ-7В від РПГ-7В. Вказаний боєприпас не виготовляється в Україні, не перебуває на озброєнні Збройних сил України і використовується виключно армією РФ», - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, засоби ураження такого типу застосовуються представниками незаконних збройних формувань, контрольованих РФ, і окупаційної адміністрації РФ у Луганській області для здійснення військової агресії проти Збройних сил України.

Здобуті речові докази долучені до матеріалів кримінального провадження за ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни), ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. У подальшому вони передаватимуться до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду з метою доведення причетності РФ у збройному конфлікті на території нашої держави.