КПВВ “Мар’їнка” призупинить роботу на один день

У зв’язку з оновленням системи електромереж, 18 лютого роботу КПВВ "Мар’їнка" буде призупинено.

Про це повідомляється на сайті операції Об'єднаних сил.

"Завтра у контрольному пункті в’їзду-виїзду «Мар’їнка» будуть проводитись заходи з оновлення системи електричних мереж. Відтак, за рішенням Командувача об’єднаних сил 18 лютого буде тимчасово припинено здійснення пропускних операцій у цьому контрольному пункті. Це мінімально необхідний час для проведення запланованих робіт", - йдеться у повідомленні.

Командування об’єднаних сил акцентує увагу громадян на врахуванні цієї інформації при плануванні своїх поїздок.

Фото: ДПСУ