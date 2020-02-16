На Донбасі - 10 порушень "тиші", біля Мар'їнки й Оріхового били 120-мм міномети
Про це інформує пресцентр штабу ООС.
"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог учинив п’ять обстрілів позицій українських захисників:
- поруч із Мар’їнкою – з міномета калібру 120 мм (12 мін);
- неподалік Красногорівки – з протитанкового ракетного комплексу;
- у районі населеного пункту Павлопіль – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- двічі поблизу Широкиного – з міномета калібру 82 мм (дві міни), а також із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
П’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
- поряд із Травневим – з міномета калібру 82 мм (п'ять мін), зі станкового протитанкового гранатомета (вісім пострілів), а також із великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- тричі у районі населеного пункту Оріхове – зі 120-мм мінометів (34 міни);
- поряд з Новолуганським – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
15 лютого внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військових не було.
З початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли захисників Новолуганського, застосувавши гранатомети різних систем, великокаліберний кулемет та іншу стрілецьку зброю.
За поточну добу втрат немає, наголошується в повідомленні.
Фото: ООС