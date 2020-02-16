На Донбасі - 10 порушень "тиші", біля Мар'їнки й Оріхового били 120-мм міномети

Протягом минулої доби, 15 лютого, збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог учинив п’ять обстрілів позицій українських захисників:

поруч із Мар’їнкою – з міномета калібру 120 мм (12 мін);

неподалік Красногорівки – з протитанкового ракетного комплексу;

у районі населеного пункту Павлопіль – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі поблизу Широкиного – з міномета калібру 82 мм (дві міни), а також із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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П’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

поряд із Травневим – з міномета калібру 82 мм (п'ять мін), зі станкового протитанкового гранатомета (вісім пострілів), а також із великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

тричі у районі населеного пункту Оріхове – зі 120-мм мінометів (34 міни);

поряд з Новолуганським – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

15 лютого внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військових не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли захисників Новолуганського, застосувавши гранатомети різних систем, великокаліберний кулемет та іншу стрілецьку зброю.

За поточну добу втрат немає, наголошується в повідомленні.

Фото: ООС