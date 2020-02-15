Зеленський: Наше головне завдання - щоб українська армія досягла стандартів НАТО

Україна має стати сильною і незалежною країною, яку ЄС і НАТО захочуть бачити у своїх лавах, а постійні нагадування про це не наближають до бажаного результату.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час дискусійної панелі в рамках 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Мій внутрішній напрям завжди був - сильна і незалежна Україна, яку хочуть, дуже хочуть бачити в тому чи іншому союзі чи Альянсі. Ви питали, яким гравцем ми себе бачимо? Отаким гравцем – якого чекають в гостях, а не який просто приходить, стукає у двері, а там за дверима кажуть: «Так-так, ми вас чекаємо в гостях, але не зараз, ще трішечки почекайте», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна завжди заявляла про свої європейські та євроатлантичні устремління і зараз про це говорить. Проте, за словами Зеленського, коли він ще не був Президентом, то внутрішньо ображався, коли у відповідь на це українська сторона чула «тільки слова».

«Я як людина, коли ще не був Президентом, не розумів, навіщо ми про це говоримо, тому що я людина результату. Навіщо ми говоримо, а немає результату. Тобто це зустрічний шлях, ми повинні іти один до одного», - переконаний він.

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У цьому контексті Зеленський акцентував, що Україна зі свого боку докладає багато зусиль, щоб відповідати критеріям членства в НАТО.

«Наше головне завдання - щоб наша армія досягла стандартів НАТО і була потужною і сильною», - акцентував він.