На Донбасі - 13 порушень "тиші", один воїн поранений

Минулої доби, 14 лютого, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Противник вів вогонь по наших позиціях із забороненого Мінськими домовленостями міномета калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог учинив п’ять обстрілів по позиціях українських захисників:

неподалік Красногорівки – з міномета 120 мм (12 мін), а також із великокаліберних кулеметів;

двічі поруч з Лебединським – з 82-мм міномета (вісім мін), а також із гранатометів різних систем;

в районі Тарамчука – з автоматичних станкових гранатометів;

поблизу Водяного – з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

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Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

двічі поруч з Новолуганським – з міномета калібру 82 мм (сім мін), окупанти також вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

тричі неподалік Кримського – з міномета калібру 120 мм (20 мін) та 82-мм міномета (14 мін);

поруч з Травневим – зі станкового протитанкового гранатомета (два постріли), а також великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Хутір Вільний – з міномета калібру 120 мм (дві міни), а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Зайцевого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

14 лютого внаслідок ворожих обстрілів один український захисник дістав поранення.

З початку цієї доби російські окупаційні війська обстріляли захисників Новолуганського, застосувавши 82-мм міномет, станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та іншу стрілецьку зброю.

За поточну добу втрат немає, наголошується у повідомленні.

Фото: ООС