На Донбасі - 13 порушень "тиші", один воїн поранений
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Противник вів вогонь по наших позиціях із забороненого Мінськими домовленостями міномета калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог учинив п’ять обстрілів по позиціях українських захисників:
- неподалік Красногорівки – з міномета 120 мм (12 мін), а також із великокаліберних кулеметів;
- двічі поруч з Лебединським – з 82-мм міномета (вісім мін), а також із гранатометів різних систем;
- в районі Тарамчука – з автоматичних станкових гранатометів;
- поблизу Водяного – з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.
Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
- двічі поруч з Новолуганським – з міномета калібру 82 мм (сім мін), окупанти також вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- тричі неподалік Кримського – з міномета калібру 120 мм (20 мін) та 82-мм міномета (14 мін);
- поруч з Травневим – зі станкового протитанкового гранатомета (два постріли), а також великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Хутір Вільний – з міномета калібру 120 мм (дві міни), а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- поблизу Зайцевого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
14 лютого внаслідок ворожих обстрілів один український захисник дістав поранення.
З початку цієї доби російські окупаційні війська обстріляли захисників Новолуганського, застосувавши 82-мм міномет, станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та іншу стрілецьку зброю.
За поточну добу втрат немає, наголошується у повідомленні.
Фото: ООС