Волонтери у Пісках віддали бійцям ООС 14 квадрокоптерів

Южно-українські волонтери-атомники вручили 16 квадрокоптерів українським військовим у зоні проведення ООС, придбані за благодійні внески.

Про це повідомили в управлінні інформації та громадських зв’язків ВП ЮУ АЕС.

«Волонтери Южно-Української АЕС передали у підрозділи Збройних сил України 16 квадрокоптерів для розвідки та контролю. На придбання 16-ти квадрокоптерів пішло 280 тисяч грн. Благодійні внески робили працівники АТГ Южно-Української АЕС, фермери з сусідньої Семенівки, інші небайдужі люди», - йдеться у повідомленні.

Южно-українські волонтери-атомники вручили 16 квадрокоптерів українським військовим / Фото: sunpp.mk.ua

Южно-українські волонтери вже мають досвід придбання таких безпілотних літальних апаратів. У травні минулого року вони відгукнулись на інформацію із зони ООС про потребу військових у засобах спостереження, оголосили збір коштів, закупили й відвезли на передову 19 квадрокоптерів.

Нині діяли за тією ж схемою: волонтери весь час тримали зв’язок з військовими для консультацій, аби серед асортименту літальних безпілотних апаратів, які є на українському ринку, обрати надійніші. Окрім того, квадрокоптери, які вони придбали, укомплектовані запасними частинами: елементами живлення, підвісками й відеокамерами.

Читайте також: Прикордонники отримали квадрокоптери з камерами та тепловізорами

Вручення 14-ти квадрокоптерів відбувалося в районі села Піски Донецької області. 14 підрозділів Збройних сил України отримали по одному літальному апарату.

За двома розвідники 17-ї окремої танкової Криворізької бригади ім. Костянтина Пестушка приїхали особисто на Южно-Українську АЕС.