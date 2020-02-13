Пам'яті Фаша

Пам'яті Фаша

Позивний Мауглі Позивний Мауглі
Укрінформ
Вчора ми стояли посеред засніженого степу, яскраво білого, де промені сонця сповнюють вітер тисячами блискучих іскр. Ми проводжали побратима.

Він змусив деяких з нас посміхатись кріз сльози наостанок, бо вперто не давав прикрутити кришку до труни. Над могилою кружляли голуби і торкалися нас крилами. Стаючи на коліна, хтось казав "до зустрічі", а хтось дякував за життя. Він воїн. Це шлях. Де бій це стан. І в бою він пішов від нас.

Він був бійцем.А ще він був медиком. Рятівником. Це важче, я відчула це на собі. Поруч із нами стояли люди селищ, які осиротіли без нього. Я чекала що хтось з них скаже це. І вони говорили - Павлопіль, Новосьолки, Орловське, Чермалик, говорили зриваючись на плач. Ті, кого він рятував не вагаючись, крив кріпкими словами, але рятував. Постійно ризикуючи, приймаючи надскладні рішення. Тепер, там, у засніженому степу, хтось ридав, хтось на емоціях казав своїм односельцям, які відмітились на сепаратиському референдумі - дивіться це все через вас. Але вони стояли там поруч із нами і мені чомусь це було важливо.

Ввечері ми з напарницею сіли у поїзд. Розгорталася драма - в одному з вагонів увагу наполоханих мандрівників з окупованої території країни привернув дядечко, який на їх думку, підозріло кашляв. Нас покликали заспокоїти людей, але це було не просто. "Визначте чи в нього коронавірус", - попросила провідниця. "Я в групі ризику, в мене діабет", - вищала збоку жінка в марлевій повязці, " Ми все знаємо, ми дивилися телевізор", - авторитетно заявляв її сусід. Іра ввічливо запитала чи був хворий в КНР, скільки хворіє, яка температура. До Китаю дядечко звісно не їздив, ходив до лікаря, ліки прописали , приймає, високої темератури немає, але ж кашель швидко не проходить, а він мусить їхати. "Ви його не оглянули , що ви з ним балакаєте!" , - кричала жінка з "групи ризику", "Оце фахівці, в якому університеті ви навчалися ", - обурювався глядач телевізора. Чого конкретно вимагали люди сформулювати не могли, але коли під крики і погрози скаржитися в міністерство " яке саме нас знайде"( в мвс чи що), ми пішли, вони змусили провідницю викликати швидку на наступну станцію. Далі потяг стояв 40 хв, ніхто звісно до лікарні чоловіка , який успішно доліковував бронхіт, не забрав. Вагон не відчепили і не спалили, але почали мити з хлоркою ще до прибуття у Київ, паніка вщухла, мабуть хлорку треба було застосувати раніше.

Ми сиділи в свому купе і згадували тебе, Фаш, посміхалися - оце круто було б щоб ти зараз був із нами. Ти б явно навів би порядок в "чумному вагоні" і перетворив би цю ситуацію на одну зі своїх нескінченних історій, які наче про біль, а до болю в животі реготали, коли ти черговий раз їх розповідав.

Ти справжній воїн, з тих, хто завжди проявляє всього себе в ситуаціях, які вимагають рішучості, будь то війна, чи епідемія, чи стихійне лихо. І твоє серце було сповнене любов'ю. Мабуть тому ти пішов з посмішкою.

Нехай ніхто з нас не засмутить тебе дріб'язковістю і боягузством.

Позивний Мауглі, Fb

Від редакції: Ігор Надолько (Фаш) помер під час чергування на передовій. Бойовий шлях: служив у 129-ому окремому розвідувальному і 18-ому окремому мотопіхотному батальйонах. Чотири контузії. Останні два роки - доброволець-парамедик у складі "Ангелів Тайри". Надав першу допомогу і врятував життя чотирьом сотням військових і цивільних

* Точка зору автора може не збігатися з позицією агентства
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-