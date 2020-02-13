Внаслідок обстрілу в окупованому Березівському поранений мирний житель

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала поранення 80-річного чоловіка внаслідок обстрілу в населеному пункті Березівському на території ОРЛО.

Про це йдеться у моніторинговому звіті місії за 12 лютого.

"Спостерігачі уточнювали інформацію про 80-річного чоловіка, який 26 січня отримав поранення в результаті обстрілу в н. п. Березівське (непідконтрольний урядові, 53 км на північний захід від Луганська). 30 січня медпрацівники лікарні у н.п. Голубівка (колишній Кіровськ; непідконтрольний урядові, 51 км на захід від Луганська) повідомили спостерігачам, що 28 січня до лікарні було доправлено чоловіка з осколковими пораненнями правої гомілки", - йдеться у звіті.

Медики повідомили, що чоловік отримав поранення раніше, однак прийшов до лікарні тільки після того, як його стан почав погіршуватися.

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"10 лютого дружина постраждалого розповіла, що він 10 днів знаходився у лікарні Голубівки, де з його ноги дістали осколок", - повідомили у місії ОБСЄ.

Як зазначається, 26 січня команда СММ зафіксувала вибухи невизначеного походження та черги із великокаліберного кулемета у районі Березівського.