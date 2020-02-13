Окупанти тричі порушили "тишу", втрат немає
Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.
"Противник вів вогонь по наших позиціях із забороненого Мінськими домовленостями міномета калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
Усі обстріли були зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: біля Новотошківського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; неподалік населеного пункту Оріхове – з міномета калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомета; поблизу Південного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
За минулу добу, 12 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.
Із початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил немає.
Фото: ООС