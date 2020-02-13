Окупанти тричі порушили "тишу", втрат немає

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник вів вогонь по наших позиціях із забороненого Мінськими домовленостями міномета калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Усі обстріли були зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: біля Новотошківського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; неподалік населеного пункту Оріхове – з міномета калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомета; поблизу Південного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу, 12 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

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Із початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил немає.

Фото: ООС