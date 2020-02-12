Сніг не дає працювати КПВВ "Мар'їнка" - рух ускладнений

Рух через КПВВ "Мар’їнка" ускладнено через несприятливі погодні умови, тому для перетину лінії розмежування в штабі Операції об'єднаних сил радять скористатися найближчим КПВВ “Новотроїцьке”.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“У зв'язку з несприятливими погодними умовами за межами КПВВ “Мар’їнка” на тимчасово окупованій території утворилася нерозчищена від снігу ділянка дороги. Це призводить до обмеженого функціонування цього контрольного пункту, пропуск осіб та транспортних засобів здійснюється не ритмічно”, - йдеться в повідомленні.

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У штабі додали, що для швидкого та безпечного перетину лінії розмежування варто обрати найближчі до КПВВ "Мар’їнка" контрольні пункти, зокрема КПВВ "Новотроїцьке".

Фото з сайту snip.net.ua