На Донбасі - чотири порушення “тиші” за день, втрат немає
Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли наших позицій, а саме:
поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;
неподалік Павлополя – зі станкового протитанкового гранатомета - 5 пострілів", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, два ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
в районі Оріхового – зі станкового протитанкового гранатомета - 4 постріли;
поруч із населеним пунктом Хутір Вільний - з ручного протитанкового гранатомета.
У штабі відзначили, що сьогодні, 10 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.