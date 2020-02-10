На Донбасі - чотири порушення “тиші” за день, втрат немає

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Втрат немає.

Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли наших позицій, а саме:

поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;

неподалік Павлополя – зі станкового протитанкового гранатомета - 5 пострілів", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, два ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

в районі Оріхового – зі станкового протитанкового гранатомета - 4 постріли;

поруч із населеним пунктом Хутір Вільний - з ручного протитанкового гранатомета.

У штабі відзначили, що сьогодні, 10 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.