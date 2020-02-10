Наприкінці лютого армія отримає партію українських БТРів

Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова (ХКБМ) планує передати Міністерству оборони чергову партію з 4 бронетранспортерів наприкінці лютого.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому з посиланням на інформацію директора підприємства Якова Мормила.

"Виконання поставок за контрактом з Міноборони виконується в повному обсязі та згідно з графіком. Виготовлення партії з трьох БТР, корпуси яких проходили додаткову перевірку на якість та відстріл, завершено вчасно. Машини прийнято Військовим представництвом Міністерства оборони та вже передано збройним силам України у військову частину. Нині збираємо наступну партію з чотирьох БТР, яку плануємо передати наприкінці місяця", – цитує директора ХКБМ пресслужба.

В пресслужбі нагадали, що міністр оборони України Андрій Загороднюк в інтерв’ю одному з українських ЗМІ заявив, що причиною дефектів, які раніше виявили на бронетранспортерах, була "технічна складова".

Як відомо, 24 січня спільна робоча комісія у складі фахівців Міністерства оборони України та представників Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені O.O. Морозова перевірили на наявність пошкоджень зміцнюючу наплавку на зварних з’єднаннях бортів 12 бронетранспортерів БТР-4Е в місцях їх постійної дислокації.

Згідно з актом перевірки якості, оглянуті комісією корпуси бронетранспортерів "відповідають вимогам технічної документації на виріб". Окрім зовнішнього огляду БТР, перевірка також складалася з магнітнопорошкового контролю зварних швів. Зокрема, за результатами перевірки встановлено: якість зварних з’єднань корпусів бронетранспортерів відповідає вимогам технічної документації на виконання зварювання деталей зі спеціальної сталі марки 71.

Це також підтвердилося під час відкритих випробувань зварного з’єднання корпусу БТР-4Е, виробленого "Лозівським ковальсько-механічним заводом", що відбулися 30 січня. Під час випробувань не було зафіксовано жодного пробиття броні, що підтвердило кулестійкість корпусів та їх придатність для виготовлення наступної партії бронетранспортерів.

фото: Укроборонпром