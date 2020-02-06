Окупанти стріляють на одному напрямку - три порушення "тиші" за день

Збройні формування Російської Федерації у четвер тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: двічі поруч з Оріховим – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 25 мін; у районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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"Сьогодні, 6 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - наголосили у штабі.