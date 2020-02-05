Посол Канади відвідала пункт пропуску у Станиці

У ході робочого візиту на Луганщину Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Лариса Галадза відвідала контрольний пункт в’їзду-виїзду "Станиця Луганська".

Про це повідомляє пресслужба Східного регіонального Управління Державної прикордонної служби України.

«Зокрема, Лариса Галадза ознайомилася із особливостями функціонування КПВВ, порядком здійснення контрольно-перевірочних операцій, рівнем пасажиропотоку та умовами перетину лінії розмежування громадянами», - йдеться у повідомленні.

Найбільше посла цікавила безпекова складова.

Також посол Канади відвідала і відновлений міст біля КПВВ «Станиця Луганська», який іще до жовтня 2019 року був серйозною та важкою перепоною на шляху до мирної України.

Фото: ДПСУ, Фейсбук