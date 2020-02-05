Посол Канади відвідала пункт пропуску у Станиці
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Укрінформ
У ході робочого візиту на Луганщину Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Лариса Галадза відвідала контрольний пункт в’їзду-виїзду "Станиця Луганська".
Про це повідомляє пресслужба Східного регіонального Управління Державної прикордонної служби України.
«Зокрема, Лариса Галадза ознайомилася із особливостями функціонування КПВВ, порядком здійснення контрольно-перевірочних операцій, рівнем пасажиропотоку та умовами перетину лінії розмежування громадянами», - йдеться у повідомленні.
Найбільше посла цікавила безпекова складова.
Також посол Канади відвідала і відновлений міст біля КПВВ «Станиця Луганська», який іще до жовтня 2019 року був серйозною та важкою перепоною на шляху до мирної України.
Фото: ДПСУ, Фейсбук