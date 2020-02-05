Росія завезла на Донбас чергову партію зброї та боєприпасів

РФ завезла на Донбас зброю та боєприпаси через неконтрольовану Україною ділянку кордону поблизу населеного пункту Дякове, що на Луганщині.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Російська Федерація продовжує постачання боєприпасів, озброєння та військової техніки через неконтрольовані Україною ділянки кордону. Зокрема, минулого тижня окупанти колоною вантажних автомобілів завезли з території Росії зброю та боєприпаси через ділянку кордону поблизу н.п. Дякове (Луганська область)”, - повідомив речник.

Водночас, зазначив Праута, командування ЗС РФ продовжує використовувати тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях як полігон для випробування сучасних і перспективних зразків озброєння та військової техніки. Так, в інтересах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК російсько-окупаційних військ в районах н.п. Широка балка, Гольмівській та "Світлодарської дуги", що входять до смуги відповідальності 3 окремої мотострілецької бригади, активно застосовуються модернізовані зразки безпілотних літальних апаратів.

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А в районах м. Луганськ, м. Дебальцеве та на Новоайдарському напрямку, що належить до смуги відповідальності 2 окремої мотострілецької бригади, фіксується робота комплексів радіотехнічної, радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби російського виробництва.