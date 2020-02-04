У “Євросолідарності” вважають проведення виборів в ОРДЛО у жовтні неприпустимим

Співголова фракції «Євросолідарність» Артур Герасимов заявив, що проведення виборів в ОРДЛО в жовтні є неприпустимим, тому що окупанти продовжують обстріли, а українські захисники продовжують гинути.

Про це він сказав під час пленарного засідання Верховної Ради повідомляється на сайті партії.

«Європейську Солідарність» непокоять плани Банкової проводити місцеві вибори на Донбасі вже в жовтні. Про це свідчать заяви оточення Зеленського. Наголошуємо, що жодних передумов для місцевих виборів в ОРДЛО немає. Російські окупаційні війська залишаються на позиціях і майже кожного дня гинуть наші воїни. Проводити вибори за таких умов – це власними руками приректи Донбас на сценарій так званого Кримського референдуму 2014 року під дулами російських автоматів», – наголосив Герасимов.

За його словами, що лише активними діями громадськості і опозиції Президента примусили відкликати зміни до Конституції в частині децентралізації, які закладали основи для повзучої федералізації.

«Європейська Солідарність» жорстко протистоїть цьому. Ми разом з вами змусили владу відкликати закон про децентралізацію, всередині якого вони сховали федералізацію, «формулу Штайнмаєра» і централізацію замість децентралізації», – зауважив парламентарій.