Окупанти вісім разів порушили “тишу”, під Новотошківським і Оріховим працювали міномети
Про це повідомляє пресцентр ООС.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. ... Сьогодні, 4 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що противник обстрілював українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли по нашим позиціям, а саме:
поруч з Мар’їнкою - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету противник здійснив 4 постріли, а також вів вогонь з великокаліберного кулемету;
у районі населеного пункту Авдіївка – з протитанкового ракетного комплексу – 3 постріли, а також обстріл зі станкового протитанкового гранатомету.
П’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
двічі поруч з Новотошківським – з міномета калібру 120 мм – 5 мін та 82-мм міномета – 8 мін.
А також поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
два рази у районі населеного пункту Оріхове – з міномету калібру 120 мм – 32 міни та 82-мм міномету – 6 мін.