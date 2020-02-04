Окупанти вісім разів порушили “тишу”, під Новотошківським і Оріховим працювали міномети

Протягом поточної доби російсько-окупаційні формування вісім разів порушили режим припинення вогню, серед українських військових втрат немає.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. ... Сьогодні, 4 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що противник обстрілював українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли по нашим позиціям, а саме:

поруч з Мар’їнкою - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету противник здійснив 4 постріли, а також вів вогонь з великокаліберного кулемету;

у районі населеного пункту Авдіївка – з протитанкового ракетного комплексу – 3 постріли, а також обстріл зі станкового протитанкового гранатомету.

П’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

двічі поруч з Новотошківським – з міномета калібру 120 мм – 5 мін та 82-мм міномета – 8 мін.

А також поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

два рази у районі населеного пункту Оріхове – з міномету калібру 120 мм – 32 міни та 82-мм міномету – 6 мін.