Окупанти під Новотошківським гатили з мінометів 82 калібру

Російсько-окупаційні війська зранку, 4 лютого, обстріляли позиції українських захисників поблизу Новотошківського, Травневого, Мар’їнки та Красногорівки. Станом на 12.30 втрат серед українських військових немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“Ніч минула спокійно, проте зранку російсько-окупаційні війська знову почали проявляти активність. На Луганському напрямку напруженою залишається ситуація в районі Новотошківського, де з 7.20 до 7.50 окупанти випустили по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил 8 мін 82-го калібру. А неподалік Травневого після 11-ї ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - повідомив речник.

Крім того, за словами Праути, на Донецькому напрямку з 7-ї ранку противник зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру 25 хвилин обстрілював позиції Об'єднаних сил біля Мар’їнки. Зважаючи на загрозу власному життю та здоров’ю, захисники цього населеного пункту відповіли ворогу вогнем зі штатного піхотного озброєння. Близько 11-ї години розпочався обстріл поблизу Красногорівки. Вогонь зафіксовано з боку окупованої Старомихайлівки зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

За наявною на 12.30 інформацією, втрат з боку Об'єднаних сил немає, повідомив Праута.

Фото: ООС