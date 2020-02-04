Окупанти 12 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, поранені двоє українських військових

03 лютого збройні формування РФ 12 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

“Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив вісім обстрілів по українським позиціям, а саме:

чотири рази неподалік Павлополя – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 28 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї;

поруч з Опитним – з протитанкового ракетного комплексу ворог здійснив 2 постріли;

двічі в районі населеного пункту Авдіївка – зі станкового протитанкового гранатомету – 9 пострілів, а також противник здійснив обстріл зі стрілецької зброї;

поблизу Пісків – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.

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Чотири ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

двічі поруч з Новотошківським - з міномету калібру 120 мм – 9 мін;

неподалік Оріхового – зі 120-мм міномету противник випустив 5 мін;

у районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Вчора, 3 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник був поранений, ще один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове ураження.

“З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає”, - пише штаб.

Фото: МОУ