Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з важких мінометів, поранений боєць

Станом на 18.00 понеділка російські окупаційні війська 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Один український військовий поранений.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив сім обстрілів по позиціях українських захисників: тричі неподалік Павлополя – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 20 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї; поруч з Опитним – з протитанкового ракетного комплексу ворог здійснив два постріли; двічі в районі населеного пункту Авдіївка – зі станкового протитанкового гранатомета – дев'ять пострілів, також противник здійснив обстріл зі стрілецької зброї; поблизу Пісків – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Три ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": двічі поруч з Новотошківським - з міномета калібру 120 мм – дев'ять мін; неподалік Оріхового – зі 120-мм міномета противник випустив п'ять мін.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Фото: mil.gov.ua