На кордоні з Росією затримали бойовика “ДНР”

Прикордонники та співробітники Служби безпеки затримали бойовика "ДНР" на кордоні з Росією.

Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

“Бойовика незаконних збройних формувань так званої ДНР, який воював проти України на Донбасі, затримали прикордонники Луганського загону та співробітники СБУ, коли той намагався потрапити в Україну з РФ через пункт пропуску "Мілове", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час перевірки документів з’ясувалося, що житель Слов’янська Донецької області перебуває в розшуку. Він брав безпосередню участь у бойових діях проти сил АТО в районі н. п. Слов’янськ, Шахтарськ, Опитне, Спартак та Новоазовськ. У зв’язку з нерегулярним та недостатнім грошовим забезпеченням терористів у 2016 році залишив їхні лави та виїхав на заробітки до Росії. Тепер вирішив повернутися в Україну.

Прикордонники передали затриманого співробітникам СБУ.

Фото: СБУ