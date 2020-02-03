Кривонос виступає за приватні військові компанії в Україні

В Україні потрібно створити приватні військові компанії, щоб вони забезпечували безпеку різних об'єктів і структур.

Про це заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, генерал-майор Сергій Кривонос в інтерв'ю "Фактам".

"У всіх на слуху досить токсична російська ПВК «Вагнер». Але вона ж не єдина в світі. Існує чимала кількість успішних приватних військових компаній. У нас десятки тисяч людей повернулися з фронту, але в мирному житті виявилися нікому не потрібні. Хоча не ті, хто захищав це суспільство, мають підлаштовуватися під нього, а суспільство повинне надати їм підтримку. Приватна військова компанія - це громовідвід, який дасть змогу допомогти фронтовикам, які не зуміли себе реалізувати, продовжити займатися тим, що вони вміють робити якісно, ​​отримувати за це гроші й визнання держави", - зазначив Кривонос.

На його думку, ті, хто пройшов війну, можуть застосувати свої вміння, забезпечуючи безпеку різних об'єктів і структур. "У Сполучених Штатах приватні військові компанії створюють для того, щоб сотні тисяч демобілізованих військових не доставляли проблеми державі. А у нас атовців не беруть на роботу, тому що вони токсичні й непередбачувані. Створення ПВК допоможе вирішити цю проблему", - вважає генерал.