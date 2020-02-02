Донбас: від початку доби - 11 обстрілів, поранені троє бійців ООС
Про це повідомляє штаб ООС.
"Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили чотири обстріли по наших позиціях.
"Два рази поблизу Пісків – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; неподалік Лебединського - зі станкового протитанкового гранатомету противник здійснив 9 пострілів, а також вів обстріл з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поруч з Василівкою – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї", - уточнюють у штабі ООС.
Повідомляється, що сім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
чотири рази в районі населеного пункту Луганське – з мінометів калібру 82 мм окупанти випустили 34 міни, а також відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; двічі поблизу Кримського – з 82-мм міномету – 25 мін, озброєння БМП, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; поруч з Новотошківським - з міномету калібру 120 мм – 6 мін.
"На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння", - додали у штабі.
Зазначається, що унаслідок ворожих обстрілів було поранено двох українських захисників, ще один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове ураження.