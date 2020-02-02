Окупанти шість разів порушили "тишу", працювали міномети 82-го калібру
Про це повідомив речник Міноборони полковник Олександр Мотузяник на брифінгу у неділю.
"З початку поточної доби станом на 12.00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано вже шість фактів недотримання російсько-окупаційними військами режиму перемир’я... Втрат у лавах Збройних сил України упродовж поточної доби немає", - зазначив він.
За словами речника, біля населених пунктів Луганське та Кримське окупанти сьогодні застосували заборонені мінометні системи 82-го калібру.
"За підрахунками штабу операції, вже з початку поточної доби російсько-окупаційні війська витратили 22 міни цього калібру та здійснили близько тридцяти пострілів з гранатометів", - наголосив Мотузяник.
Окрім того, за його словами, в районі Кримського окупанти відкрили вогонь з бойової машини піхоти, здійснивши п’ять пострілів.