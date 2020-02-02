Окупанти шість разів порушили "тишу", працювали міномети 82-го калібру

З початку нинішньої доби російсько-окупаційні формування шість разів обстріляли українські позиції, врат немає.

Про це повідомив речник Міноборони полковник Олександр Мотузяник на брифінгу у неділю.

"З початку поточної доби станом на 12.00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано вже шість фактів недотримання російсько-окупаційними військами режиму перемир’я... Втрат у лавах Збройних сил України упродовж поточної доби немає", - зазначив він.

За словами речника, біля населених пунктів Луганське та Кримське окупанти сьогодні застосували заборонені мінометні системи 82-го калібру.

"За підрахунками штабу операції, вже з початку поточної доби російсько-окупаційні війська витратили 22 міни цього калібру та здійснили близько тридцяти пострілів з гранатометів", - наголосив Мотузяник.

Окрім того, за його словами, в районі Кримського окупанти відкрили вогонь з бойової машини піхоти, здійснивши п’ять пострілів.