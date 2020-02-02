Окупанти 15 разів порушили "тишу", один захисник загинув, двоє поранені

1 лютого збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує штаб ООС.

"Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник учинив шість обстрілів по позиціях українських захисників:

поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета (шість пострілів), а також із великокаліберного кулемета;

у районі Мар’їнки – з автоматичних станкових гранатометів;

неподалік Василівки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

двічі поряд з Пісками – з міномета калібру 82 мм ворог випустив вісім мін, а також відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

у районі Невельського - зі станкового протитанкового гранатомета (два постріли) та великокаліберного кулемета.

Дев’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

двічі неподалік Луганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

двічі в районі населеного пункту Оріхове – зі 120-мм мінометів (38 мін);

тричі поруч з Новотошківським – з мінометів калібру 120 мм ворог випустив 41 міну, а також вів вогонь із великокаліберних кулеметів;

поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з 82-мм мінометів (14 мін), а також із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

у районі Катеринівки – з великокаліберного кулемета.

На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння.

1 лютого внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще один отримав поранення. Крім того, один військовослужбовець Об’єднаних сил поранений унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої.

З початком поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.