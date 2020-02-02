Окупанти 15 разів порушили "тишу", один захисник загинув, двоє поранені
Про це інформує штаб ООС.
"Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник учинив шість обстрілів по позиціях українських захисників:
- поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета (шість пострілів), а також із великокаліберного кулемета;
- у районі Мар’їнки – з автоматичних станкових гранатометів;
- неподалік Василівки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі поряд з Пісками – з міномета калібру 82 мм ворог випустив вісім мін, а також відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- у районі Невельського - зі станкового протитанкового гранатомета (два постріли) та великокаліберного кулемета.
Дев’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
- двічі неподалік Луганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі в районі населеного пункту Оріхове – зі 120-мм мінометів (38 мін);
- тричі поруч з Новотошківським – з мінометів калібру 120 мм ворог випустив 41 міну, а також вів вогонь із великокаліберних кулеметів;
- поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з 82-мм мінометів (14 мін), а також із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- у районі Катеринівки – з великокаліберного кулемета.
На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння.
1 лютого внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще один отримав поранення. Крім того, один військовослужбовець Об’єднаних сил поранений унаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої.
З початком поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.