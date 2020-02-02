У квартирі бойовика "ЛНР" у Лисичанську вилучили арсенал

На Луганщині правоохоронці вилучили у житловому будинку зброю, боєприпаси та вибухівку, що належали бойовику так званої "ЛНР".

Про це інформує відділ комунікації поліції Луганської області.

"У ході санкціонованого обшуку квартири, в якій мешкав бойовик так званої "ЛНР", оперативники управління карного розшуку... вилучили прихований "арсенал" зброї, боєприпасів та вибухівки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, правоохоронці виявили: пістолет StarModeloB калібру 9 мм, корпус гранати РГД-5, підривач УЗРГМ, вісім стволів до нарізної автоматичної зброї, близько 50 набоїв різного калібру, два багнети та вогнегасник, у якому містився саморобний вибуховий пристрій.

Обшук проводився спільно з працівниками слідчого управління, співробітниками Лисичанського відділу поліції та бійцями батальйону поліції особливого призначення, під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.

Власник вилученого у грудні 2019 року був засуджений за ст. 260 КК (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). 29 грудня його передали окупаційним військам під час обміну полоненими.

Першочергові процесуальні дії тривають, наголошують у поліції.

Фото: lg.npu.gov.ua