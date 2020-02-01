Окупанти гатять із заборонених мінометів, загинула військовий медик

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Один український захисник загинув, один отримав поранення, підірвавшися на вибуховому пристрої.

Противник обстрілював позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС.

“Сьогодні, 1 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще один військовослужбовець Об’єднаних сил у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої отримав поранення”, - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів по позиціях українських захисників, а саме: поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета противник здійснив шість пострілів, а також з великокаліберного кулемета; у районі Мар’їнки – з автоматичних станкових гранатометів; неподалік Василівки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; два рази поряд з Пісками – з міномета калібру 82 мм – 8 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; в районі Невельського - зі станкового протитанкового гранатомета – два постріли та великокаліберного кулемета.

Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: неподалік Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета – 10 пострілів та з великокаліберного кулемета; двічі в районі населеного пункту Оріхове – зі 120-мм мінометів – 38 мін; тричі поруч з Новотошківським – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 41 міну, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів; біля Невельського – зі станкового протитанкового гранатомета – два постріли та великокаліберного кулемета; у районі Катеринівки – з великокаліберного кулемета.

У штабі ООС підкреслюють, що на всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння.