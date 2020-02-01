Окупанти гатять із заборонених мінометів, загинула військовий медик
Противник обстрілював позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС.
“Сьогодні, 1 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще один військовослужбовець Об’єднаних сил у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої отримав поранення”, - йдеться у повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів по позиціях українських захисників, а саме: поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета противник здійснив шість пострілів, а також з великокаліберного кулемета; у районі Мар’їнки – з автоматичних станкових гранатометів; неподалік Василівки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; два рази поряд з Пісками – з міномета калібру 82 мм – 8 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; в районі Невельського - зі станкового протитанкового гранатомета – два постріли та великокаліберного кулемета.
Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: неподалік Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета – 10 пострілів та з великокаліберного кулемета; двічі в районі населеного пункту Оріхове – зі 120-мм мінометів – 38 мін; тричі поруч з Новотошківським – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 41 міну, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів; біля Невельського – зі станкового протитанкового гранатомета – два постріли та великокаліберного кулемета; у районі Катеринівки – з великокаліберного кулемета.
У штабі ООС підкреслюють, що на всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння.