На Донбасі — вісім порушень

На Донбасі — вісім порушень "тиші", окупанти гатять із заборонених мінометів

Укрінформ
Першого лютого збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. 

Про це йдеться у зведенні штабу сил ООС.

"Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів наших позицій:

  • поблизу населеного пункту Широкине – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 13 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • неподалік Старогнатівки – з гранатометів різних систем;
  • поруч з Авдіївкою – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • поблизу Лебединського – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;
  • у районі Василівки – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
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Три ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • два рази поряд з Луганським – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • поруч з Новолуганським – зі станкового протитанкового гранатомету противник здійснив 7 пострілів.
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"31 січня у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було. З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає", - резюмували у штабі ООС.

Як раніше повідомляло агентство, за січень 2020 року незворотні втрати російсько-окупаційних військ становили 27 осіб, ще 56 було травмовано та поранено.

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