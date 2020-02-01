На Донбасі — вісім порушень "тиші", окупанти гатять із заборонених мінометів

Першого лютого збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у зведенні штабу сил ООС.

"Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів наших позицій:

поблизу населеного пункту Широкине – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 13 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Старогнатівки – з гранатометів різних систем;

поруч з Авдіївкою – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Лебединського – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;

у районі Василівки – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

Три ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

два рази поряд з Луганським – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поруч з Новолуганським – зі станкового протитанкового гранатомету противник здійснив 7 пострілів.

Читайте також: Окупанти посилюють мотострілецькі підрозділи танками та артилерією

"31 січня у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було. З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає", - резюмували у штабі ООС.

Як раніше повідомляло агентство, за січень 2020 року незворотні втрати російсько-окупаційних військ становили 27 осіб, ще 56 було травмовано та поранено.