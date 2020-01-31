Затриманому диверсанту так званої "ДНР" оголосили підозру

Прокуратура оголосила підозру диверсанту так званої «ДНР», затриманому під час бойового зіткнення в районі Красногорівки на Донеччині.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

«За процесуального керівництва прокуратури Донецької області учаснику незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР» повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, тобто в участі у терористичній організації», - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2014 року чоловік після проходження спеціальної бойової підготовки ніс «службу» на блокпосту терористів, розташованому у м. Горлівці, а також брав участь в охороні місць розташування військової техніки та здійснював обстріли позицій Збройних сил України з установок «Град» та «Гвоздика».

Зокрема, за даними прокуратури, у 2015 році чоловік виконував бойові завдання, перебуваючи спочатку у складі 2 мотострілкового батальйону, що розташовувався у м. Єнакієво, а згодом виконував обов’язки старшого навідника міномету у складі однієї з мотострілкових бригад «ДНР» в районі м. Вуглегірськ.

Зазначається, що 27 січня 2020 року під час зіткнення ДРГ терористів із силами ЗСУ в районі м. Красногорівки бойовика було затримано.

Досудове розслідування триває. Проводяться першочергові процесуальні та слідчі (розшукові) дії.

Як повідомляв Укрінформ, 27 січня група українських розвідників на Донбасі захопила у полон найманця російсько-окупаційних військ.

У затриманого, 1991 року народження, було вилучено військовий квиток "ДНР". За словами найманця, він діяв у складі диверсійно-розвідувальної групи, яка мала на меті викриття позицій, спостережних постів та вогневих точок підрозділів Об’єднаних сил.