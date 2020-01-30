Морський спецназ ВМС тренувався спускатися у барокамері на 60 метрів

Спецпризначенці Військово-морських сил України успішно провели практичні тренування зі спуску в барокамері та виконання водолазних робіт на глибинах до 60 метрів.

Про це повідомляє пресслужба ВМС Збройних сил України у Facebook.

"Сьогодні на території Практичної гавані Одеси військовослужбовці спеціального призначення пройшли практичні тренування зі спуску в барокамері. Метою проведення заходу було відпрацювання натренованості організму водолазів до впливу наркотичної дії азоту", - йдеться в повідомленні.

Платформою для спуску було спеціальне морське водолазне судно "Почаїв". Керував тренуванням досвідчений інструктор, що неодноразово готував військових за своїм фаховим напрямком. Йому належало визначити рівень тренованості особового складу водолазів при виконання вправи. Зокрема, стан тренованості до дії тиску, наркотичної дії азоту, факторів компресії та декомпресії, відпрацьовували алгоритм дій обслуговуючого персоналу тощо.

Військовослужбовці ВМС відпрацьовують водолазні навички / Фото: ВМС ЗС України

Зазначається, що "це необхідно для забезпечення готовності визначеного персоналу до короткострокового та довготривалого виконання всього спектру водолазних робіт на глибинах до 60 метрів, а також надання допомоги потерпілому водолазу в барокамері під тиском до 10 кгс/см2 (100 м вод. ст.) у випадках виникнення професійних водолазних захворювань".

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За результатами тренування робота особового складу оцінена на "добре". Військовослужбовці успішно завершили курс тренування та отримали практичні навички. Тепер на них чекають наступні етапи водолазної підготовки та більші глибини, поінформували в пресслужбі.