Українські військові провели на Донбасі навчання зі “Смерчами”

На Луганщині відбулось показове заняття з організації питань життєдіяльності підрозділів ракетних військ і артилерії.

Про це повідомляє пресцентр штаба ООС.

“На Луганщині, на базі одного з артилерійських підрозділів, який виконує завдання в районі відведення операції Об’єднаних сил, відбулось показове заняття з організації питань життєдіяльності підрозділів ракетних військ і артилерії”, - йдеться у повідомленні.

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До занять залучили командирів ракетних та артилерійських військових частин, начальників артилерії підрозділів та офіцерів-артилеристів, які виконують бойові завдання в районі проведення Операції об’єднаних сил.

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Під час практичної фази артилеристи відпрацьовували елементи підготовки до нанесення ракетного удару на базі реактивної системи залпового вогню 9К58 «Смерч» як в повсякденній діяльності, так і в кризових ситуаціях з підготовлених та непідготовлених позиційних районів в умовах, наближених до бойових без бойової стрільби.

Фото: пресцентр штаба ООС.