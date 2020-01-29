Хутору Вільному на Луганщині повернули електрику — штаб ООС

Українська сторона СЦКК спільно з представниками СММ ОБСЄ забезпечили відновлення електроживлення будинків у населеному пункті Хутір Вільний.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“28 січня 2020 року представниками мобільної групи української сторони СЦКК та патруля СММ ОБСЄ створено умови та забезпечено проведення огляду і виконання робіт працівниками ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» на лінії електропередачі в районі населеного пункту Золоте-4, в результаті яких було відновлено електроживлення будинків у населеному пункті Хутір Вільний Попаснянського району Луганської області”, - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Укроборонпром планує заощадити 33 мільйони за півроку на закупівлях електрики

Як зазначається, українська сторона й надалі продовжуватиме своєчасно і якісно виконувати заходи, спрямовані на відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури Донбасу.