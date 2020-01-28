США евакуюють понад дві сотні американців з Уханя
Про це повідомляє CNN з посиланням на речника Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб Аляски Клінтона Беннетта.
Очікується, що близько 240 американців прибудуть в Анкорідж, заявив речник.
Серед евакуйованих будуть також близько трьох десятків американських дипломатів та їхніх сімей.
Пріоритет надається громадянам США, які "найбільше ризикують заразитися коронавірусом", якщо залишаться в місті, заявив чиновник Держдепартаменту. В Ухані проживає близько тисячі американців.
Як зазначається, літак, зафрахтований Державним департаментом, повинен відбути до міжнародного аеропорту Ухань Тяньхе у середу вранці за місцевим часом.
На зворотньому шляху до каліфорнійського міста Онтаріо літак заправиться в міжнародному аеропорту Теда Стівенса в Анкоріджі, штат Аляска.
Летовище в Онтаріо вживає заходів для мінімізації ризику для інших мандрівників, персоналу та громади. Водночас зазначається, що аеропорт працюватиме в звичайних умовах.
Усі пасажири пройдуть спеціальне медобстеження.
На даний момент американські центри контролю захворювань проводять моніторинг симптомів китайського коронавірусу в 20 аеропортах США.
Як повідомлялося, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.
У Китаї пневмонією, викликаною коронавірусом 2019-nCoV, заразилися вже понад 4500 осіб, 106 з них померли.
Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Австралії, Камбоджі.
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