США евакуюють понад дві сотні американців з Уханя

Сполучені Штати планують евакуювати у середу близько 240 своїх громадян через спалах коронавірусу в китайському Ухані.

Про це повідомляє CNN з посиланням на речника Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб Аляски Клінтона Беннетта.

Очікується, що близько 240 американців прибудуть в Анкорідж, заявив речник.

Серед евакуйованих будуть також близько трьох десятків американських дипломатів та їхніх сімей.

Пріоритет надається громадянам США, які "найбільше ризикують заразитися коронавірусом", якщо залишаться в місті, заявив чиновник Держдепартаменту. В Ухані проживає близько тисячі американців.

Як зазначається, літак, зафрахтований Державним департаментом, повинен відбути до міжнародного аеропорту Ухань Тяньхе у середу вранці за місцевим часом.

На зворотньому шляху до каліфорнійського міста Онтаріо літак заправиться в міжнародному аеропорту Теда Стівенса в Анкоріджі, штат Аляска.

Летовище в Онтаріо вживає заходів для мінімізації ризику для інших мандрівників, персоналу та громади. Водночас зазначається, що аеропорт працюватиме в звичайних умовах.

Усі пасажири пройдуть спеціальне медобстеження.

На даний момент американські центри контролю захворювань проводять моніторинг симптомів китайського коронавірусу в 20 аеропортах США.

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Як повідомлялося, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

У Китаї пневмонією, викликаною коронавірусом 2019-nCoV, заразилися вже понад 4500 осіб, 106 з них померли.

Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції, Австралії, Камбоджі.

Фото: AA