Окупанти з гранатометів обстріляли позиції ЗСУ біля Лебединського

Російсько-окупаційні війська зранку, 28 січня, обстріляли з озброєння, забороненого Мінськими угодами, позиції Об'єднаних сил поблизу Лебединського.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Збройні формування Російської Федерації продовжують відкрито порушувати режим припинення вогню. Сьогодні зранку по позиціях захисників поблизу населеного пункту Лебединське російсько-окупаційні війська завдали вогневі удари, використовуючи при цьому гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, а також озброєння, заборонене Мінськими угодами, зокрема, міномети калібру 82 мм”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, внаслідок злочинного обстрілу ніхто з українських військовослужбовців не постраждав.

Для придушення вогню противника та припинення провокацій підрозділи Об’єднаних сил, що обороняються, використали наявні вогневі засоби та дали російським окупантам адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.