Слідком РФ "шиє" справу українському полковнику за "обстріл кладовища"

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти захисника України від російської агресії - нібито через "прицільний обстріл з мінометів кладовища, розташованого в селищі Шахти 6/7 міста Горлівки".

Про це повідомляється на сайті відомства.

"Слідством зібрані докази, які дозволили заочно висунути обвинувачення командиру 58-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України полковнику Дмитру Кащенку в організації застосування у збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором РФ", - йдеться у повідомленні.

Заявляється, що 25 грудня 2019 року Кащенко нібито доручив своїм підлеглим обстріляти з мінометів кладовище в селищі Шахти 6/7 міста Горлівки в Донецькій області, в результаті чого постраждав мирний житель. Наразі правоохоронні органи РФ розшукують "обвинуваченого", а також встановлюють інших українських військових, за їхніми словами, причетних до цього обвинувачення.

Слідком Росії регулярно звітує про порушення кримінальних справ проти українських військовослужбовців "за фактами обстрілів з важких озброєнь". Фактично ж справи проти українських військових порушено за відбиття російської агресії.

Як повідомляв Укрінформ, тільки за минулу добу, на 12:00 27 січня, російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Піски, Майорське, Новотроїцьке і Лебединське.