Треба зі ще більшими зусиллями намагатися завершити війну - Зеленський

Війна на Донбасі триває, і щоб завершити її, треба докладати ще більших зусиль, переконаний Президент України Володимир Зеленський.

Про це Зеленський повідомив у Facebook.

«Сьогодні на Донбасі загинуло двоє наших хлопців. Один під час обстрілу, другий – підірвався. Це означає, що війна триває. І що ще з більшими зусиллями треба намагатися її завершити», - зазначив глава держави.

Він нагадав, що цього року в боях загинули одинадцять українських військових.

«Розділяю біль кожного, кого не оминула страшна втрата близької людини. Вічна пам’ять», - написав Зеленський.

Як повідомлялося, 26 січня внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав бойову травму. Окрім того, один захисник загинув і ще один дістав бойову травму від підриву на невстановленому вибуховому пристрої.