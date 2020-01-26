Учора КПВВ "Майорське" працювало на 45 хвилин довше

У суботу, 25 січня, КПВВ «Майорське» працювало на 45 хвилин довше, щоб люди не залишалися у темний час доби у «сірій зоні».

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"За рішенням командувача Об’єднаних сил 25 січня робота КПВВ «Майорське» була продовжена на 45 хвилин. Рішення було прийняте, щоб не залишати людей у темний час доби у «сірій зоні», оскільки окупанти накопичили значну кількість осіб та транспорту на дорожньому коридорі «Горлівка – Бахмут», яких пропустили перед закриття КПВВ", - зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, учора через усі КПВВ на Донбасі прослідували 40 тисяч осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів.

Фото: ДПСУ