У місті Первомайську на Миколаївщині попрощалися з воїном бригади імені Чорних Запорожців, молодшим сержантом Олександром Слободанюком, який загинув на сході України.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у Первомайській міській раді.

“23 січня в міському Центрі культури та дозвілля ім.Єфросинії Зарницької міста Первомайська рідні, близькі та земляки попрощалися з бійцем 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців, молодшим сержантом Олександром Слободанюком. Він загинув 19 січня в зоні проведення операції Об’єднаних сил на сході України”, - розповіли у міськраді.

Олександру було 48 років. Він воював за цілісність і суверенітет своєї країни з самого початку війни на Сході. Під час обстрілу позицій українських військових отримав смертельне поранення.

У Слободанюка залишилося двоє дітей.