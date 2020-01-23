Окупанти не пропустили спостерігачів ОБСЄ через чотири блокпости
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
“У щоденному звіті від 22 січня 2020 року СММ ОБСЄ інформує про відмову патрулям Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію на блокпостах біля населених пунктів Заїченко, Соснівське, Новоазовськ та Приморське на півдні Донецької області”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, через ці блокпости здійснюється проїзд у район, у якому згідно з п. 5 Меморандуму про виконання положень Протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи від 19 вересня 2014 року заборонено розміщувати важке озброєння і військову техніку.
“Обмеження свободи пересування патрулів Місії у зазначений район можуть мати за мету приховати заборонену діяльність збройних формувань Російської Федерації, зосередження, пересування або підготовку військ”, - вважають в штабі ООС.
За інформацією пресслужби, українська сторона СЦКК наголосила, що дії з перешкоджання виконанню представниками СММ ОБСЄ мандату Місії є неприпустимими.
Фото: facebook.com/oscesmm