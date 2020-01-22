Золоте-4 — майже тиждень без світла через обстріли окупантів

Через недотримання режиму «тиші» 19 січня аварійна бригада енергетиків не змогла завершити відновлювальні роботи у Золотому-4. Мешканці з 18 січня залишаються без світла.

Такий допис у Facebook оприлюднило ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання».

«Через недотримання режиму «тиші» 19 січня аварійно-відновлювальній бригаді енергетиків, які намагалася виконати роботи у Золотому-4, не вдалося завершити необхідні роботи», - ідеться в повідомленні. В пресслужбі ТОВ «ЛЕО» додали, що через інтенсивний обстріл у цьому районі з боку ворожих сил, та пов’язаний з цим це ризик для життя працівників відновлювальні роботи було припинено.

З боку «ЛЕО» подано заявки на погодження режиму «тиші» командувачу об’єднаних сил, двустороннього Центру координації та контролю вогню, Цивільно-військового співробітництва та Цивільно-військової адміністрації з залученням моніторингової групи ОБСЕ. Тільки після отримання дозволу, енергетики зможуть відновити лінію та надати світло мешканцям Золотого, зауважили у преслужбі.

Як повідомлялося, 18 січня працівники ТОВ «ЛЕО» отримали повідомлення про пошкоджену лінію енергопостачання ВЛ-0,4 кВ на одній з вулиць цього населеного пункту через недотримання «режиму тиші». Через обстріли, що не припиняються, ремонтна бригада досі не має змоги приступити до відновлюваних робіт.

Фото: ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання"