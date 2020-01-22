Зеленський нагородив орденами й медалями 27 бійців, чотирьох із них — посмертно
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 27 військовослужбовців.
Відповідний указ №19/2020 опублікований на сайті глави держави.
Як зазначається у документі, нагороди присвоєно "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".
Президент відзначив захисників орденами "За мужність" та медаллю "За військову службу Україні" й "Захиснику Вітчизни".
Глава держави присвоїв нагороди 27 військовослужбовцям, чотирьом із них — посмертно.