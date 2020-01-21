Окупанти обстріляли сили ООС під Красногорівкою

Російсько-окупаційні війська від початку доби обстріляли оборонців Красногорівки, що на Донецькому напрямку. Втрат наразі немає.

Про це повідомили під час брифінгу в Міноборони.

“Від початку поточної доби станом на 12.00 було зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації на Донецькому напрямку. Бойових втрат з боку наших сил внаслідок обстрілу противника немає”, - повідомили в оборонному відомстві.

Зокрема, з 11.45 до 12.10 зі стрілецької зброї з напрямку н.п. Старомихайлівка противник обстріляв позиції українських захисників неподалік Красногорівки.